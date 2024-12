Stadtmeisterschaft der Burgauer Schützen

Mit einem kaum wahrnehmbaren Vorsprung sicherte sich Thomas Hindelang mit einem 21,2 Teiler die von der Stadt Burgau gestiftete Wanderscheibe vor Markus Hindelang, ebenfalls aus Limbach, mit einem 25,6 Teiler und Gerhard Konrad mit einem 28 Teiler aus Oberknöringen. Wiederum knapp dahinter folgte eine ganze Riege junger Talente der königlich privilegierten Schützengesellschaft Burgau. Mit dem Luftgewehr wurde mit 344 Ringen Stefanie Hindelang aus Limbach Stadtmeisterin der Damen. Auch bei den jüngeren Herren ging der Titel mit 373 Ringen ebenfalls nach Limbach durch Markus Hindelang. Auf den Plätzen folgte Moritz Möller mit 371 Ringen vor Moritz Mohr mit 360 Ringen. Auch bei den Schützen mit reichlich Erfahrung ging die Meisterschaft in der Disziplin Luftgewehr mit 357 Ringen nach Limbach. Franz Schuster siegte hier vor den beiden Oberknöringern Gerhard Konrad (353 Ringe) und Thomas Henle (312 Ringe). Bei den erfahrenen Pistolenschützen siegte ebenfalls Franz Schuster aus Limbach mit 374 Ringen und verwies Klaus Schaette (343 Ringe) und Josef Mader (342 Ringe), beide aus Oberknöringen, auf die Plätze. Nur bei den jüngeren Pistoleros konnten die Königlichen aus Burgau die Erfolgsserie der Limbacher stoppen. Mit 365 Ringen wurde Stephan Kircher Stadtmeister vor Martin Feistle (360 Ringe) und Markus Blaha aus Oberknöringen mit 352 Ringen. Stadtmeister in der disziplinübergreifenden Wertung der Schützen, die aufgelegt antreten, wurde Philipp Rosam mit 356 Ringen. Als Schmankerl wurden die Mitglieder des Burgauer Stadtrates samt Bürgermeister eingeladen, sich ebenfalls an den Sportgeräten zu versuchen. Wohl aus terminlichen Gründen konnten nur wenige Teilnehmer verzeichnet werden. Im Rahmen einer Stadtratsveranstaltung konnte daher Stadträtin Maria Huber den Pokal für die beste Serie vor Stadträtin Anneliese Zech in Empfang nehmen. Diese wiederum sicherte sich mit dem besten Blattl den Pokal in dieser Wertung. Text: Harald Stöckle/Foto: Moritz Möller

