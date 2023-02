Burgau

vor 33 Min.

Tanz und Akrobatik stehen im Mittelpunkt der Burgammer Narrensitzung

Plus Allein neun Gastgesellschaften kommen in die Burgauer Kapuziner-Halle. Ein geistliches Duo produziert an diesem kurzweiligen Abend besonders viele Lacher.

Auch nach zweijähriger Zwangspause wusste der Faschings- und Freizeitverein "m+m's" sein Publikum zu unterhalten wie eh und je. Moderator Manu Weh führte mit Alexandra Miltner durch den Abend. Die m+m's hatten ihre Freunde aus nah und fern eingeladen und servierten ein vielfältiges Programm, das den Gästen in der Kapuziner-Halle mit Darbietungen von neun Gastgesellschaften, einer schrägen Einlage und eigenen Auftritten vor allem eines bot: gute Unterhaltung.

