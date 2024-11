Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Am vergangenen Mittwochvormittag wurde um 9.07 Uhr die Feuerwehr Burgau alarmiert, da bei einem Betrieb in der Industriestraße ein Alarm ausgelöst wurde. Vor Ort konnte von der eingesetzten Streife der Polizeiinspektion Burgau festgestellt werden, dass der Alarm aufgrund eines technischen Defekts in einer Dosieranlage ausgelöst wurde. Das Gebäude wurde von den Beschäftigten geräumt. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr Burgau mit 38 Kräften und der Fachberater Gefahrgut der Feuerwehr waren im Einsatz (AZ).

