TSV Burgau unter neuer Führung

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des TSV Burgau wurden die Weichen für die Zukunft des Sportvereins gestellt. Der scheidende Vorstand Thomas Auinger, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte, konnte den Delegierten des TSV Burgau von einem finanziell stabilen Verein berichten. Die Herausforderungen des Hochwassers sowie nicht vorgesehene Sanierungsmaßnahmen am Sportzentrum belasten die Vereinskasse zwar merklich, können jedoch aufgrund der in den letzten Jahren sehr umsichtigen Haushaltsplanung durch Frau Marianne Jobst gemeistert werden. Die Revisoren bestätigen eine einwandfreie Kassenführung. Auch sportlich gab es Positives zu vermelden. Die Abteilung Kraftsport und Fitness konnte neben Erfolgen bei bayerischen und schwäbischen Meisterschaften von einem 3. Platz bei der Weltmeisterschaft durch Dario Merbeler berichten. Ebenso gab es von der Leichtathletik und dem Tennis positive Nachrichten. Auf eine erfolgreiche Jugendarbeit konnte die Abteilung Fußball mit 16 Jugendmannschaften verweisen. Zudem waren die Herren- und Damenmannschaft der Abteilung gut in ihren Ligen vertreten. Bei den mit Spannung erwarteten Wahlen konnten unter der Leitung von Bürgermeister Martin Brenner die meisten offenen Posten besetzt werden. Der neue Vorstand setzt sich nun aus dem Präsidenten Maximilian Hay, dem Vizepräsidenten Peter Köllner sowie der Jugendleiterin Inge Kraus zusammen. Schriftführerin Evi Bender komplettiert die Mannschaft. Die Neuwahl des Vorstands markiert einen wichtigen Schritt in die Weiterentwicklung des Vereins, der eine moderne und familienfreundliche Zukunft anstrebt. In seiner ersten Ansprache als Präsident betonte Hay die Verantwortung des Amtes und die Herausforderungen, vor denen der Verein steht. Der demografische Wandel und die Bedeutung des Ehrenamts seien zentrale Themen. Besonders die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt sowie die Förderung von Übungsleitern durch finanzielle Anreize wolle er vorantreiben.

