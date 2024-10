Über 400 Jugendliche beim Kreisjugendfeuerwehrtag

Traditionell findet im Landkreis Günzburg der Kreisjugendfeuerwehrtag Ende September statt. Dem Wissenstest stellten sich über 400 Jugendliche, zur bayerischen Jugendleistungsprüfung kamen 76 Jugendliche. Gesamt waren am Kreisjugendfeuerwehrtag 49 Jugendgruppen vertreten.

In den Grußworten dankte der Landrat Hans Reichhart den Jugendlichen, die sich für das Ehrenamt Feuerwehr entschieden haben, und den zahlreichen Ausbildern der Jugendlichen, sodass der Landkreis Günzburg auch in Zukunft auf eine große Zahl an Ehrenamtlichen blicken kann. Der anwesende Bürgermeister der Stadt Burgau, Martin Brenner, dankte auch seinen Kameraden der Burgauer Wehr, die diesen großen Tag den Jugendlichen ermöglichen.

Die bayerische Jugendleistungsprüfung ist aufgrund der Anzahl der Prüfungen doch für den einen oder anderen eine große Herausforderung. Nach einem schriftlichen Teil müssen noch Stationen absolviert werden, in denen das Zielspritzen mit einer Kübelspritze, das Kuppeln einer 90 Meter langen Schlauchleitung oder einer Saugleitung geprüft wird. Knoten sind auch wichtige Themen in der Ausbildung der Jugendlichen, sodass der Brustbund und Mastwurf vorgeführt werden.

Drei Jugendliche legten die Bayerische Jugendleistungsprüfung mit 0 Fehlern ab. Jakob Wiedemann von der Jugendfeuerwehr Rettenbach, Victoria Riedler (Memmenhausen) und Florian Feil (Landensberg) erhielten als Belohnung für die großartige Leistung eine Freifahrt mit der Drehleiter der Feuerwehr Burgau. Beim Wissenstest wurden 54 Jugendliche mit der Stufe 4 der letzten Stufe des Wissenstests mit einer Urkunde ausgezeichnet. Das Thema bei dem diesjährigen Wissenstest war "Fahrzeugkunde", hier mussten die Jugendlichen Fragen rund um die Fahrzeugkennungen, Beladung oder Einsatzzwecke beantworten. Bei der Übergabe der Abzeichen dankten der Kreisbrandrat Stefan Müller, wie auch Kreisjugendwart Steffen Baumgart den Jugendlichen für ihre Teilnahme sowie den Ausbildern für ihr großes Engagement neben der normalen Feuerwehrtätigkeit.