Überholmanöver eines Motorradfahrers verursacht Unfall bei Burgau

Wegen des Überholmanövers eines Motorradfahrers hat sich am Mittwoch ein Unfall zwischen Burgau und Konzenberg ereignet. Laut Polizei war am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem Pkw auf der Konzenberger Straße in Richtung Konzenberg unterwegs. Auf Höhe der Eisenbahnbrücke kam ihm ein silbernes Mopedauto entgegen.Ein Motorrad überholte dieses, wodurch der 35-Jährige gezwungen war, nach rechts auszuweichen und gegen die Leitplanke zu fahren. Sowohl der Fahrer des Leichtfahrzeugs als auch der Motorradfahrer fuhren ohne anzuhalten in Richtung Burgau weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. Telefon: 08222/96900 (AZ)

