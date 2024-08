Unbekannter beschädigt Auto und fährt davon: Zeugen gesucht

Ein Mann hat bei der Polizei in Burgau Anzeige erstattet. Er hatte sein Auto am Mittwoch gegen 16.30 Uhr vor dem Getränkemarkt in der Straße Am Bahnhof abgestellt und war gegen 20.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt. Dabei musste er feststellen, dass ein anderer Autofahrer seinen roten Hyundai angefahren hatte. Aber anstatt den Schaden zu melden, war der Unfallverursacher davongefahren. Das geparkte Fahrzeug wurde vorne rechts am Kotflügel, an der Stoßstange sowie dem Schweinwerfer stark beschädigt. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizei Burgau bittet Zeugen des Unfalles, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis