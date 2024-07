Unfall auf A8: 35-Jähriger verliert auf nasser Fahrbahn die Kontrolle

Aufgrund des starken Regens ist es am Freitagabend auf der A8 bei Burgau zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 22.15 Uhr kollidierte ein 35-jähriger Fahrer mit der Betongleitwand, nachdem dieser auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Hier entstand an Fahrzeug und Schutzwand ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Burgau war mit etlichen Einsatzkräften mit vor Ort. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde behindert, zu einem großen Rückstau kam es jedoch nicht. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis