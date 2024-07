Unfall in Burgau unterbricht Radtour von Frankreich nach Istanbul

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad in Burgau gestürzt. Er fuhr mit seinem Rennrad auf der Ulmer Straße in Richtung Innenstadt hinter einem Lieferwagen. Dieser musste verkehrsbedingt anhalten. Nach Angaben der Polizei hatte der Radfahrer das übersehen und fuhr dem Lieferwagen auf. Dabei stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich eine Verletzung an der Schulter zu. Zur Untersuchung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Lieferwagen entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Der 26-Jährige war auf dem Weg ins türkische Istanbul. Ob der Mann seine Tour fortsetzen konnte, ist den Beamten der Polizei Burgau derzeit nicht bekannt. (AZ)

