Verkehrsunfall am Kreisverkehr Limbach: Beteiligte leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen hat sich am Montagmorgen ereignet. Eine Pkw-Fahrerin, die gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Günzburg unterwegs fahr, hielt am Kreisverkehr bei Limbach an, um einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug die Durchfahrt zu ermöglichen. So berichten es die Polizeibeamten. Eine nachfolgende 26-Jährige erkannte das stehende Fahrzeug bei starkem Nebel zu spät und fuhr auf das Auto auf. Die Unfallverursacherin sowie die geschädigte Pkw-Fahrerin und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehren aus Limbach und Leinheim waren mit 15 Einsatzkräften im Einsatz und regelten den Verkehr. (AZ)

-