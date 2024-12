Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall mit 3500 Euro Schaden in Burgau

An der Einmündung der Plattener Straße in die Karlsbader Straße hat sich am Freitag gegen 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 30-jähriger Skoda-Fahrer befuhr laut Bericht der Burgauer Polizei die Karlsbader Straße Richtung Norden. An der von rechts kommenden Plattener Straße hätte er einem 49-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt einräumen müssen. Aufgrund des Vorfahrtverstoßes kam es zum Unfall. Der entstandene Schaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. (AZ)

