Vorstand der Freien Wähler nahezu unverändert wieder gewählt

Auf der Mitgliederversammlung der Freien Wähler Vereinigung Burgau standen Neuwahlen an. Der Vorstand wurde fast unverändert wiedergewählt. Michael Offenwanger und Ahmet Baygül als Erster und Zweiter Vorsitzender wurden bestätigt. Auch Schatzmeister Edgar Bader und Schriftführer Werner Ruhland bleiben im Amt. Neu im Vorstand sind Jutta Barm und Uli Ruf als Beisitzer sowie Ruth Abmayr als Kassenprüferin. Michael Offenwanger berichtete über die Aktivitäten im vergangenen Jahr, wie die Ostereieraktion in Burgau, den Besuch des Bayerischen Landtags und die Teilnahme am Stadtradeln. Dabei hatte die Gruppe der Freien Wähler die Auszeichnung in Silber erhalten. Im Anschluss wurde Sybille Doll für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Zum Abschluss stand der Bericht der Stadträte an, was zu einer lebhaften und ausgiebigen Diskussion der einzelnen Themen führte. (AZ)

