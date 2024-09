Wohnhaus und Garage durch Schmierereien beschädigt

In der Stadtstraße in Burgau sind eine Garage und ein Wohnhaus mit Schriftzügen beschmiert worden. Der Besitzer hat diese am Sonntagnachmittag entdeckt. Gesprüht wurden sie der Polizei zufolge in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag mit schwarzer Farbe. Beamte der Polizei Burgau haben die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag, insbesondere in den Nachtstunden, Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 08222/96900 zu melden. (AZ)