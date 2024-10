Zydeco Annie und ihre Band gehen auf Abschiedstour

Es ist das Ende einer Ära: Nach 20 Jahren internationalem Erfolg und weit über 1000 Konzerten europaweit gehen Zydeco Annie + Swamp Cats auf große Abschiedstour. Am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr, gastieren sie mit ihrem Programm „Hot and Spicy“ in der Kapuzinerhalle in Burgau, wo sie ihre besten Songs aus zwei Jahrzehnten präsentieren werden.

Hintergrund für das Ende dieser Ära ist ein Neuanfang - denn Anja Baldauf, die Frontfrau der Gruppe, übernimmt wie berichtet eine neue Aufgabe: Sie leitet die Musikschule Günzburg, ihr Vorgänger Jürgen Gleixner übernimmt die Leitung des städtischen Kulturamtes. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, räumt die Musikerin ein. Aber sie freue sich über die neue Aufgabe - und auch darauf, nun noch ein letztes Mal als Zydeco Annie mit ihrer Band in ihrem Heimatlandkreis Günzburg auf der Bühne zu stehen.

Gastmusiker stehen in Burgau mit auf der Bühne

Zum Auftakt ihrer Abschiedstour hat sich die Band zwei außergewöhnliche musikalische Gäste eingeladen: Sigi Finkel, Saxofonist aus Wien, der bereits in den 90er-Jahren zusammen mit Annie auf der Bühne stand, und Christian Wiest, Gitarrenlehrer und Gitarrist der Band Skaos. Gemeinsam werden sie auf der Bühne stehen und eine einzigartige Klangvielfalt bieten – eigene Songs, gespielt von sieben absoluten Profis des Blues und Jazz.

„Es wird ein großartiger Abend voller Emotionen und musikalischer Höhenflüge“, versprechen Zydeco Annie und die Swamp Cats - mit Anja Baldauf stehen Frederik Berger, Dennis Wendel, Stefan Baldauf und Simon Seeleuther auf der Bühne in Burgau. Tickets gibt es unter www.reservix.de sowie in Burgau beim Kulturamt der Stadt, bei der Buchhandlung Pfob und der Wachszieherei Bader. (AZ)