Burgauer Dialekt-Rätsel-Gewinner: „Das habe ich sofort gewusst“

Peter Schleifer ist ein geübter Knobler. Sudoku möge er zwar nicht so gern, erzählt der 58-Jährige aus Burgau im Gespräch mit unserer Redaktion und lacht. Aber dafür Kreuzworträtsel. Und das Dialekt-Rätsel unserer Zeitung, das hat es ihm schon länger angetan. „Ich habe schon so oft mitgemacht, dieses Mal hat‘s endlich geklappt“, sagt Schleifer, als er am Mittwoch die freudige Nachricht erhält. Der Burgauer hat bei dem Quiz sein Wissen bewiesen und dieses Mal den doppelten Gewinn von 2000 Euro erzielt.

