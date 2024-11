Bürgerversammlung statt Bühnenprogramm in Burtenbach

„Wenn die Einnahmen geringer werden und die Ausgaben bleiben, wird’s schwieriger“, schätzt Roland Kempfle. Angesichts schlechter Wirtschaftslage und einbrechender Gewerbesteuer rechnet der Rathauschef mit negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Marktes Burtenbach, der bereits 2024 um zwei Millionen Euro schrumpft. Dank guter Rücklagen können jedoch anstehende Projekte finanziert werden, informierte Kempfle in der Bürgerversammlung, bei der vor allem Punkte wie Hochwasserschutz, Stromeinspeisung, Tempolimit und Windkraft angesprochen wurden. Wo sonst die Laienbühne mit rustikalen Theaterstücken in originellen Kulissen das Publikum unterhält, ging es diesmal um sehr reale kommunale Schwerpunkte: Die einzige Bürgerversammlung von Burtenbach wurde heuer im Saal des Gasthofs Stern im Kemnat abgehalten. Statt separat in jedem der drei Ortsteile wird nun eine gemeinsame Versammlung alternierend stattfinden.

