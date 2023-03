Burtenbach

Ehemalige Eisengießerei Bühler: Entsteht hier Wohnraum?

So sieht das Gelände am Schleifweg aus, auf dem bis 2009 die Eisengießerei Bühler aktiv war. Die Abbruch- und Recycling GmbH aus Babenhausen nutzt das Areal als Lagerplatz.

Plus Das Gelände der längst geschlossenen Eisengießerei Bühler in Burtenbach wird seit Jahren als Lagerplatz genutzt. Die Käufer hatten aber auch andere Vorstellungen.

Von Heike Schreiber

Knapp 14 Jahre sind vergangen, seitdem die Eisengießerei Bühler in Burtenbach stillgelegt wurde. Nur noch wenig erinnert an das Unternehmen, das den Anwohnern wegen Lärms und Drecks stets ein Dorn im Auge gewesen ist. "Es sind alle einfach froh, dass Ruhe herrscht", sagt Bürgermeister Roland Kempfle. Schön anzuschauen sei das Areal zwar bis heute nicht, aber zumindest störe es niemanden. Ob das Gelände am Ortsrand noch länger so bleibt, kann er nicht sagen, Kontakt zum jetzigen Besitzer habe er seit Jahren nicht mehr. Bei der Abbruch- und Recycling GmbH aus Babenhausen, die das Gelände einst gekauft hat und als Lagerstätte nutzt, hatte es ambitionierte Pläne gegeben, die Rede war von einer Wohnbebauung gewesen. Wird dieses Vorhaben tatsächlich umgesetzt?

