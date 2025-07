Ein Klangvolles Märchen voller Musik und Emotion

Beim Märchen der Musikalischen Früherziehung der Musikschule Mindeltal offenbarte sich eine beeindruckende Mischung musikalischer Ausdruckskraft und kindlicher Hingabe. Was hier geboten wurde, war weit mehr als ein bloßes Musikstück – es war ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Musik junge Menschen nicht nur begeistert, sondern auch in ihrer Persönlichkeit stärkt und wachsen lässt.

Die farbenfroh dekorierte Burggrafenhalle Burtenbach füllte sich bis auf den letzten Platz, als knapp 100 Kindern die Bühne stürmten. Diese zeigten ein Maß an Konzentration und musikalischer Feinfühligkeit, das geradezu verblüffte. Mit Orff-Instrumenten, Flöten, Gesang und Tanz gestalteten sie eine Vorstellung, die durch kreative Vielfalt und mitreißende Rhythmen beeindruckte. Bemerkenswert war dabei nicht nur die musikalische Gestaltung, sondern insbesondere die Begeisterung der jungen Musikerinnen und Musiker.

Die Lehrerband verlieh dem Bühnenstück eine professionelle Tiefe, die von den Kindern nicht nur aufgenommen, sondern aktiv mitgestaltet wurde. Jugendliche der JuKa-Mindeltal verkörperten die Charaktere Frederick und seine Freunde mit viel Charme, klanglicher Ausdruckskraft und Bühnenpräsenz – ein Beweis dafür, wie musikalische Bildung Selbstbewusstsein und Kreativität freisetzt.

Schulleiter Christian Weng bedankte sich stolz beim gesamten Kollegium, insbesondere bei den MFE-Lehrkräften Sara Yago Mut, Sonia Buchholz und Anna Kritsina, die die Geschichte rund um Frederick erfunden hat, sowie Fachbereichsleitung Carolin Stubenvoll, die die Veranstaltung miteinander geplant und so liebevoll einstudiert haben. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine zauberhafte Klangreise, getragen von kindlicher Begeisterung und Musikalität. Die Vorstellung hat bewiesen, dass Musikschulunterricht weit mehr leisten kann als Noten lesen und Instrumente spielen – er kann junge Herzen öffnen, Talente entfalten und den Zauber der Musik auf ganz besondere Weise spürbar machen.

