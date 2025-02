Erfolgreich Grundausbildung bestanden

Anfang Februar legten insgesamt 26 junge Feuerwehrdienstleistende aus den Feuerwehren Burtenbach, Kemnat, Oberwaldbach, Leipheim, Jettingen, Oberrohr und Oberknöringen die Zwischenprüfung der Modularen Truppausbildung (MTA) in Burtenbach ab. Die Zwischenprüfung setzt den Grundstein für die allgemeine Ausbildung in den Feuerwehren und ist das Bindeglied zwischen der Jugendfeuerwehr und allen weiterführenden Lehrgängen und Schulungen. In zahlreichen Übungsabenden festigten die Teilnehmer ihr Wissen und bekamen zugleich einen Überblick über viele weitere interessante Themen rund um die Feuerwehr. So wurden die genaue Funktion eines Hohlstrahlrohres und des Hydranten erklärt, aber auch, wie man welchen Brand am besten mit dem geeigneten Löschmittel löscht und wie ein Digitalfunkgerät funktioniert. Am Prüfungsabend war dann das gesamte erlernte Fachwissen gefragt, so musste zunächst eine theoretische Prüfung bestanden werden, bevor die Prüflinge dann zur praktischen Prüfung fortschreiten konnten. Hier wurde das Wissen um Erste Hilfe, Löschwasserentnahme, deren Fortleitung und das richtige Einsetzen von Strahlrohren abgefragt. Auch kamen die Knoten und Stiche und die Kommunikation mit der Leitstelle über Digitalfunk nicht zu kurz. Sichtlich erleichtert und dementsprechend groß war die Freude der Teilnehmer, als von Kreisbrandmeistern Ellen und Erich Geissler sowie Kreisbrandmeister Helmut Motzer verkündet wurde, alle Prüfungsteilnehmer haben mit Bravour bestanden. Die anwesenden Kommandanten durften als eine der ersten ihre Glückwünsche überbringen und sind sichtlich stolz auf ihren Nachwuchs.

