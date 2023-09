Polizei Burgau sucht nach Zeugen nach Vandalismus-Serie

Unbekannte Täter haben am Wochenende zahlreiche Schäden hinterlassen, die die Polizei Burgau nun beschäftigen. Wer hat etwas beobachtet?

Am vergangenen Wochenende war die Burgauer Polizei mit einer Reihe an Sachbeschädigungen beschäftigt. Laut Polizeibericht wurden in der Zeit von Samstag, etwa 22 Uhr, bis Sonntag, circa 8 Uhr an einem Gartenzaun in der Bürgermeister-Faulhaber-Straße in Burtenbach insgesamt 25 Metallstangen verbogen. An diesem Abend fand auf dem alten Sportplatz in der Nähe eine Veranstaltung statt. Ob der oder die Täter in den Kreisen der Besucher zu finden sind, ermitteln die Beamten der Polizei Burgau. Der Schaden beträgt hier rund 500 Euro.

In Konzenberg musste eine Fahrzeughalterin feststellen, dass in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag jemanden ihren silbernen Astra beschädigt hat. Nach Angaben der Polizei wurde auf der gesamten rechten Fahrzeugseite der Lack zerkratzt. Geparkt war der Pkw in der Ritter-Kunz-Straße. Der Schaden, den die Frau nun zu tragen hat, wird auf rund 2500 Euro beziffert.

Polizei Burgau bittet Zeugen um Mithilfe

Ebenfalls zerkratzt wurde der Lack eines in der Chemnitzer Straße in Burgau abgestellten Pkw. An dem Mazda wurde laut den Beamtinnen und Beamten ebenfalls die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Die Höhe des Schadens an diesem Auto steht bisher nicht fest. Und schließlich wurde an einem Blumenkübel in der Mühlstraße in Burgau eine Chrysantheme abgeschnitten. Dies musste die Besitzerin am Sonntagnachmittag feststellen. Zwar sei der Schaden mit fünf Euro nicht ganz so groß, jedoch zählt in diesem Fall der ideelle Wert der Pflanze. Die Polizei Burgau bittet alle Personen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, sich unter der Telefonnummer 08222 96900 zu melden. (AZ)