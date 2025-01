Kooperation der Vereine: In Burtenbach wird gemeinsam musiziert

Einen facettenreichen Konzertabend durften die Besucher des Neujahrskonzerts in der voll besetzten Burggrafenhalle in Burtenbach erleben. Die Nachwuchsmusiker des Vororchesters "Mu'Comers" der Musikschule Mindeltal unter Leitung von Sarah Weng stimmten die Zuhörer engagiert auf den Abend ein und zeigten, dass sie ihre Instrumente schon sicher beherrschen. Anschließend nahm das Projektorchester bestehend aus dem Musikverein Burtenbach und der Musikvereinigung Thannhausen auf der Bühne Platz. Volker Deininger, erster Vorstandsvorsitzender der Burtenbacher, eröffnete den zweiten Konzertteil und erklärte, dass man nun bereits in die zweite Runde der gemeinsamen Kooperation der Vereine ging. Dass das Projekt sehr erfolgreich war, zeigte der fulminante Auftakt mit „Festive Overture“ von Satoshi Yagisawa und „Victory“ von Jan de Haan, dirigiert vom Thannhauser Dirigenten Satoshi Hidaka. Danach übernahm die Burtenbacher Dirigentin Lina Schlittenbauer und verstand es, das Publikum unter anderem mit „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock und „Fiskintaura“ von Thiemo Kraas zu unterhalten und zeigte den Facettenreichtum der Blasmusik.

Langjährige Mitgliedschaft: Jakob Eichele und Manfred Rommel wurden geehrt

Ein Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen von Burtenbacher Musikern für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit. Dabei konnte Jakob Eichele auf 15 Jahre und Manfred Rommel auf 40 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Reiner Hammerschmidt als Vertreter des ASM würdigte die Verdienste von Rommel und erzählte viele Details aus seiner Musiker Karriere. Er sei bereits seit vielen Jahren in der Vorstandschaft des Vereins aktiv, verpasse selten eine Probe oder einen Auftritt und packe auch außerhalb des musikalischen Geschehens immer tatkräftig mit an. Zum Abschluss des kurzweiligen Konzertabends zog das Orchester mit „The beauty and the beast“ alle Register und lieferte mit sattem Klang und schnellen Tönen einen krönenden Abschluss.