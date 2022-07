Männer geben an der Haustüre vor, von der Waffenbehörde zu sein

Zwei Männer klingeln an einem Haus in Burtenbach. Ein 51-Jähriger öffnet die Türe - aber wird schnell misstrauisch. Er selbst ist jedoch im Besitz von Waffen.

Ein Fall von Amtsanmaßung hat sich am Dienstagvormittag in Burtenbach ereignet. Gegen 10.30 Uhr klingelten laut Polizeiangaben zwei bisher unbekannte Männer an der Haustür eines 51-Jährigen. Sie gaben an, von der Waffenbehörde zu kommen, um seine Schusswaffen zu überprüfen. Sie hätten außerdem geäußert, so die Polizei, dass sie die Waffen aufgrund von verschiedenen Verstößen sicherstellen müssten.

Die beiden Täter waren nicht von der Waffenbehörde

Der 51-Jährige, der tatsächlich im Besitz von Waffen war, wurde sofort misstrauisch und bat die beiden Männer, sich auszuweisen. Dies wurde von den beiden Tätern abgelehnt. Der Hausbesitzer verwies die beiden Männer von seinem Grundstück. Sie fuhren anschließend mit einem älteren, silbernen VW Passat mit "OA" oder "OAL"-Kennzeichen weg. Wer Hinweise zu den Tätern oder deren Fahrzeug machen kann, soll sich unter Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)