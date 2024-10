Mehr als zwei Promille: E-Scooterfahrer stürzt betrunken

Am Mittwochnachmittag ist die Polizei zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Schleifweg Burtenbach gerufen worden. Ein 49-jähriger Mann war mit seinem E-Scooter alleinbeteiligt gestürzt, so die Polizei in ihrem Bericht. Die eintreffenden Beamten der Polizei Burgau bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde der Mann ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand nur geringer Sachschaden am E-Scooter. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (AZ)

