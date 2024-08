Motorradfahrer bei Unfall in Burtenbach verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer ereignete sich am Dienstagabend in Burtenbach. Ein 49-Jähriger, der mit seinem Motorrad aus Oberwaldbach kommend auf die Staatsstraße einbiegen wollte, fuhr aufgrund eines Fahrfehlers geradeaus über die Einmündung und prallte gegen die Leitplanke, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. (AZ)

