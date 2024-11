Musikverein Burtenbach hat einen neuen Vorsitzenden

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Musikvereins Burtenbach am 16.11.2024 gaben die Vorsitzende Miriam Schweizer und die Dirigentin Lina Schlittenbauer einen Überblick über die Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr. Die bisherige Vorsitzende Miriam Schweizer stellt sich aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl. An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön für ihre hervorragende Arbeit in den letzten drei Jahren. Nach langer Suche nach einem neuen Vorstand übernimmt nun Volker Deininger, unterstützt von Thomas Schweizer als 2. Vorstand.

Aus dem Bericht des Jugendleiters Jakob Eichele ging hervor, dass es derzeit einige Schüler gibt, die im Musikzentrum Mindeltal ausgebildet werden. Besonders erfreulich ist, dass im letzten Jahr zwei Jungmusikerinnen den Übertritt in die Musikkapelle gemeistert haben.

Nachdem alle Berichte abgegeben wurden, standen die Neuwahlen der Vorstandschaft an, die von Bürgermeister Roland Kempfle geleitet wurden. Neu gewählt wurden: Volker Deininger (1. Vorstand), Thomas Schweizer (2. Vorstand), Felix Schlittenbauer (Kassierer), Melina Brutscher (Schriftführerin), Nicole Glocker (Notenwartin) und Christian Alt (Beisitzer). Wiedergewählt wurden Jakob Eichele (Jugendleiter), Manfred Rommel (Beisitzer) und Bernhard Ruf (Beisitzer). (AZ)