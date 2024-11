Zusammenstoß bei Überholmanöver

Ein schwerer Unfall ist am Samstagnachmittag bei einem Überholmanöver auf der Kreisstraße von Kemnat in Richtung Schöneberg passiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhren drei Autos hintereinander in einer Kolonne. Ein 43-jähriger Autofahrer, der der letzte der Kolonne war, wollte die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge in einem Zug überholen und übersah, dass der 69-jährige Kolonnenführer mit seinem Auto nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise prallte keines der Fahrzeuge gegen die dort stehenden Bäume. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg, die Kreisbrandinspektion Günzburg und die Freiwillige Feuerwehr Ettenbeuren, die mit 17 Kräften im Einsatz war.

Wie die Feuerwehr vor Ort berichtete, war der Unfall zunächst zwischen Ettenbeuren und Schönenberg gemeldet, sodass die Unfallstelle zunächst nicht gefunden wurde. Die beiden Beteiligten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (obes/AZ)