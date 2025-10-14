Viruserkrankungen im Landkreis Günzburg: Zwischen Routine und Risiko

Mit dem Herbst beginnt auch die Krankheitssaison. Doch neben klassischen Erkältungsviren sind auch Grippe- und Coronaviren vermehrt im Umlauf. Knapp fünfeinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie ist der Erreger ohnehin zum ständigen Begleiter geworden. Ausgangssperren, Test- und Maskenpflicht sind zwar mittlerweile Geschichte – zu spaßen ist mit einer Infektion mit SARS-CoV-19 noch immer nicht.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie veränderte sich das Virus immer wieder und hat neue Varianten hervorgebracht. In den vergangenen Wochen zeigte sich in allen Systemen des Robert-Koch-Instituts (RKI) nach dessen eigener Angabe ein allmählicher Anstieg der SARS-CoV-2-Aktivität, der jedoch deutlich geringer ausfiel als im Vorjahr um diese Zeit. Die Zahl schwer verlaufender Atemwegserkrankungen sei insgesamt sehr niedrig. Die Corona-Variante Stratus wurde in der 38. Kalenderwoche mit einem Anteil von 80 Prozent weiterhin am häufigsten unter den zirkulierenden Mutationen nachgewiesen.

In den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach (KKH) ist das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus derzeit gering. Nach Angaben von Till Hofmann, Leiter Kommunikation der KKH, sind derzeit vier Angestellte der Kliniken in Günzburg und Krumbach mit dem Virus infiziert. Quantifizierungen seien jedoch nur schwer nachvollziehbar und mit Vorsicht zu genießen, „da Corona nicht mehr meldepflichtig ist“, betont der Sprecher. Generell seien jedoch zurzeit verhältnismäßig viele Beschäftigte der Kreiskliniken erkrankt. „Welche Krankheiten das sind, entzieht sich als Arbeitgeber aber unserer Kenntnis. Wir bekommen lediglich mitgeteilt, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter für eine gewisse Zeit nicht arbeitsfähig, also krankgeschrieben ist“, sagt Hofmann auf Anfrage.

Keine Einschränkungen in Kreiskliniken Günzburg durch Krankeitswelle

Derzeit gibt es in den Kreiskliniken keine Einschränkungen im laufenden Betrieb und auch keine Verschiebungen von planbaren Behandlungen oder operativen Eingriffen. Grundsätzlich versuche man in den Kliniken Einschränkungen zu vermeiden. „Es kann aber – wie immer – in Einzelfällen zu Verschiebungen von Eingriffen kommen, wenn es zu kurzfristigen, über das normale Maß hinausgehenden Personalausfällen kommt, die selbst durch Mitarbeitende vom jeweiligen anderen Klinikstandort nicht mehr ausgeglichen werden können.“ Dies sei derzeit jedoch nicht der Fall.

Bei einer Infektion ist laut RKI in den meisten Fällen von den üblichen Symptomen einer viralen Atemwegsinfektion auszugehen. Dazu zählen zum Beispiel Fieber, Abgeschlagenheit, Husten, Halsschmerzen, laufende Nase oder Kopf- und Gliederschmerzen. Prinzipiell sei die aktuelle Krankheitswelle im KKH vergleichbar mit denen der Vorjahre. Erfahrungsgemäß würden jetzt in den kalten Monaten die Erkältungen, beziehungsweise grippalen Infekte zunehmen. „Da es keine Testpflicht für Mitarbeitende gibt, ist es schwierig, eine Aussage darüber zu treffen, wer wann beispielsweise an dem Coronavirus oder an einem grippalen Infekt erkrankt ist“, betont Hofmann.

Ob Diabetes, Herzschwäche oder COPD: Menschen mit Vorerkrankungen wird empfohlen, jetzt im Herbst den Corona-Impfschutz aufzufrischen. Foto: Sebastian Kahnert, dpa (Symbolbild)

In der St. Michael Apotheke in Krumbach bemerkt man das Infektionsgeschenen unter anderem an der Nachfrage nach Schnelltests. „Bei Masken und Schnelltests gibt es immer wieder Wellen, die aber auch immer mehr abebben“, sagt Inhaber Erik Egner im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es gibt immer wieder spürbare Ansteckungswellen mit Corona, die aber auch immer weniger werden“. Zuletzt habe er im Sommer bemerkt, dass vermehrt Tests über die Theke wanderten. Aktuell merke er jedoch keinen höheren Andrang auf die Antigentests.

Egner impft einmal wöchentlich in Krumbacher St. Michael Apotheke gegen Covid-19

Seit 1949 Jahren gibt es die St. Michael Apotheke in Krumbach. Dort merke man aktuell keine enorm gesteigerte Nachfrage nach Corona-Tests. Foto: Sammlung Egner

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist dagegen stabil, wie Egner sagt. Seitdem das Okay des Gesetzgebers vorliegt, impft er im Rahmen eines Impfnachmittags einmal in der Woche in seiner Apotheke. Die Corona-Impfung wird für Personen über 60 Jahre oder indikationsbezogen empfohlen, etwa bei Bluthochdruck- oder Diabetespatienten. An einem Impfnachmittag impfen Egner und sein Team idealerweise dann sechs Personen gegen Covid – was auch am aktuellen Impfstoff liege. Der Impfstoff LP81 werde in einem Mehrdosenbehältnis à sechs Dosen geliefert. „Idealerweise braucht man also sechs Personen, die sich impfen lassen möchten“, sagt der Apotheker. Die Nachfrage nach der Impfung, die keinem Impfschema mehr folgt, sei jedoch gegeben. Nach der Impfung sei mit einem Impfarm zu rechnen, auch Fieber sei möglich. Ansonsten verlaufe das Prozedere relativ komplikationsfrei.