CSU Bibertal setzt auf Michael Fritz als neuen Bürgermeisterkandidaten

Die CSU Bibertal hat sich in einer wegweisenden Mitgliederversammlung mit 82 Prozent Mehrheit für den Neuanfang in der Kommunalpolitik entschieden. Nach intensiven Beratungen und Analyse der vergangenen fünf Jahre hat sich der Vorstand der CSU Bibertal dazu entschlossen, mit Michael Fritz einen neuen Kandidaten ins Rennen um das höchste Amt in der Gemeinde zu schicken. „Wir sind überzeugt, dass die Gemeinde Bibertal eine neue Führung braucht, die die Chancen der kommenden Jahre mit frischem Elan und innovativen Ideen angeht“, so Lutz Hirschberger, 1. Vorsitzender der CSU Bibertal. „Michael Fritz verkörpert genau diesen Aufbruch und wird sich mit voller Kraft für die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzen.“

Mehr als 70 Interessierte wollten sich im Gasthaus Rudolph ein Bild vom möglichen neuen Bürgermeisterkandidat machen und hören, was für eine weitere Zusammenarbeit mit dem bisherigen Bürgermeister Bibertals, Roman Gepperth, spricht. Beide Bewerber stellten sich vor und warben bei den Mitgliedern um Unterstützung. Danach stimmten laut Pressemitteilung nur 18 Prozent der Wähler für ein Weiter mit dem noch amtierenden Bürgermeister Gepperth.

Mit der Nominierung von Michael Fritz als neuen Bürgermeisterkandidaten setzt die Mitgliederversammlung ein klares Zeichen für frischen Wind und neue Impulse in der Führung der Gemeinde. Als Steuer- und Finanzfachmann bringe Michael Fritz fachlich alles mit, um die Geschäfte der Gemeinde zu führen. Auch als tief im Ehrenamt verwurzelter Mensch zeigt er laut Pressemitteilung der CSU, dass er in seinem Wirken stets nah am Menschen ist. Fritz betonte: „Ich freue mich über das große Vertrauen der CSU-Mitglieder und bin bereit, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen. Mein Ziel ist es, die Gemeinde Bibertal zukunftsfähig zu gestalten, die Lebensqualität für alle Generationen zu verbessern und die Potenziale dieser Gemeinde mit Leidenschaft und voller Kraft auszuschöpfen. Ich lade alle Bibertalerinnen und Bibertaler ein, diesen Weg gemeinsam mit mir zu gehen.“

Wie berichtet, möchte allerdings auch der amtierende Bürgermeister Bibertals das weiterhin bleiben. Roman Gepperth tritt mit Unterstützung der neu gegründeten Unabhängige Wählervereinigung Bibertal (UWB Bibertal) an. (AZ)