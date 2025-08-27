„Das Kanu des Manitu“: Zieht Bullys Humor im Landkreis Günzburg noch?

Es ist ein knappes Vierteljahrhundert her, dass Abahachi und Ranger gemeinsam über die Leinwand geritten sind. Seitdem „Der Schuh des Manitu“ im Jahr 2001 erschienen ist, haben zwölf Millionen Menschen die Geschichte um das Kult-Duo im Kino gesehen. Am 14. August folgte mit „Das Kanu des Manitu“ die Fortsetzung der Winnetou-Parodie von Michael „Bully“ Herbig. Wie kommt der zweite Teil in den Kinos im Landkreis Günzburg an?
Landkreis Günzburg
