Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

„Das Kanu des Manitu“: Lässt „Bullys“ Humor im Landkreis Günzburg das Publikum lachen?

Landkreis Günzburg

„Das Kanu des Manitu“: Zieht Bullys Humor im Landkreis Günzburg noch?

Seit knapp zwei Wochen füllt die Westernkomödie die Kinos im Landkreis. Vom Publikum erhält der Film teilweise gemischte Rückmeldungen.
Von Lukas Hesse
    • |
    • |
    • |
    Michael „Bully“ Herbig und Christian Tramitz reiten als „Abahachi“ und „Ranger“ wieder über die Kinoleinwand.
    Michael „Bully“ Herbig und Christian Tramitz reiten als „Abahachi“ und „Ranger“ wieder über die Kinoleinwand. Foto: Luis Zeno Kuhn, dpa

    Es ist ein knappes Vierteljahrhundert her, dass Abahachi und Ranger gemeinsam über die Leinwand geritten sind. Seitdem „Der Schuh des Manitu“ im Jahr 2001 erschienen ist, haben zwölf Millionen Menschen die Geschichte um das Kult-Duo im Kino gesehen. Am 14. August folgte mit „Das Kanu des Manitu“ die Fortsetzung der Winnetou-Parodie von Michael „Bully“ Herbig. Wie kommt der zweite Teil in den Kinos im Landkreis Günzburg an?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden