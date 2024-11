Neuer Ort für Mode, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Die Morgensonne spitzelt durch die Burgauer Innenstadt, während Helferinnen und Helfer des Rot-Kreuz-Lädle Burgau Roll- und Kleiderständer über die Straße schieben. Zwischen ihnen bringt die älteste Ehrenamtliche, Rosemarie Kaiser, mit strahlenden Augen den Kuchen für die Pause. „Solange ich laufen kann, bin ich dabei“, sagt die Seniorin mit einem Lächeln, die in wenigen Tagen 80 Jahre alt wird. Es ist eine ereignisreiche Woche für den Rot-Kreuz-Laden des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Burgau: Nach fast 14 Jahren an der Stadtstraße 16 zieht das Secondhand-Geschäft unter dem neuen Namen „Second Life Kleiderladen“ in mondäne, größere Räumlichkeiten, wenige Meter weiter in die Stadtstraße 25 um. Viel Veränderung stehe an, erzählen die Verantwortlichen. Das Wesentliche aber bleibe gleich.

