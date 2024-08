Der Weg zwischen den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm ist wieder frei

Eigentlich hätte es schon im Juni so weit sein sollen: Nach zwei Jahren Bauzeit hätte planmäßig die Freigabe der Staatsstraße 2019 zwischen Deisenhausen und Ingstetten auf dem Plan gestanden. Doch dann kam das verheerende Hochwasser und machte einen Strich durch die Rechnung. Jetzt aber ist die wichtige Verbindung zwischen den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg endlich fertig geworden. Bei der offiziellen Freigabe der Strecke richtete sich der Blick bereits auf die nächsten Straßenbauvorhaben in der Region.Ulm und Günzburg endlich fertig geworden. Bei der offiziellen Freigabe der Strecke richtete sich der Blick bereits auf die nächsten Straßenbauvorhaben in der Region.Hochwasser und machte einen Strich durch die Rechnung. Jetzt aber ist die wichtige Verbindung zwischen den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg endlich fertig geworden. Bei der offiziellen Freigabe der Strecke richtete sich der Blick bereits auf die nächsten Straßenbauvorhaben in der Region.Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg endlich fertig geworden. Bei der offiziellen Freigabe der Strecke richtete sich der Blick bereits auf die nächsten Straßenbauvorhaben in der Region.Neu-Ulm und Günzburg endlich fertig geworden. Bei der offiziellen Freigabe der Strecke richtete sich der Blick bereits auf die nächsten Straßenbauvorhaben in der Region.Günzburg endlich fertig geworden. Bei der offiziellen Freigabe der Strecke richtete sich der Blick bereits auf die nächsten Straßenbauvorhaben in der Region.

