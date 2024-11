„Gefahr im Verzug“: Denkmalgeschütztes Gebäude in Burgau einsturzgefährdet

Vor dem Haus in der Stadtstraße 14 steht ein Bauzaun, an dem auf Veranstaltungen hingewiesen wird. Dahinter das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk. Das Haus in der Stadtstraße ist schon lange baufällig und soll abgerissen werden. Weil es aber denkmalgeschützt ist, braucht es eine Genehmigung seitens der Behörde. Jetzt könnte es schneller als gedacht gehen.

Im Rahmen einer Begutachtung wurde am Dienstag festgestellt, dass sich das denkmalgeschützte Gebäude an der Stadtstraße 57 in einem so schlechten Zustand befindet, dass laut Stadtverwaltung „Gefahr in Verzug“ besteht. Die Ursache könnten die starken Regenfälle in diesem Jahr, vor allem Anfang Juni, sein, teilt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit. In Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt muss der Spitalberg deshalb bis auf Weiteres gesperrt werden. Eine Umleitung über die Markgrafenstraße, Frauenstraße, Maria-Theresia-Straße und die Ulmer Straße ist ausgewiesen. Für den Gesamtverkehr ist der Spitalberg vollständig gesperrt. Der Fußgängerverkehr wird sicher am Baustellenbereich vorbeigeleitet.

Laut Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege bestand einst das Wohnhaus im Kern aus zwei mittelalterlichen Häusern, deren Zusammenlegung und Umbau etwa um 1545 erfolgte. Für die Bewilligung eines Abbruchantrags gelten harte Kriterien, heißt es aus dem Landesamt für Denkmalpflege. Dem Abbruch eines Denkmals darf also nur unter ganz bestimmten Umständen zugestimmt werden. (rag)