Der Chorverband Bayerisch-Schwaben hat eine neue Führungsspitze

Es werde ein Tag wichtiger Weichenstellungen werden. Mit dieser Ankündigung stimmte Jürgen Schwarz, geschäftsführender Präsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben, die anwesenden 76 stimmberechtigten Mitglieder auf die Delegiertenversammlung des Verbands im Günzburger Forum am Hofgarten ein. Im Verlauf der dreieinhalbstündigen Sitzung beschlossen die Delegierten einige Neuerungen. Entscheidend war die Neubesetzung der Führungsspitze.

