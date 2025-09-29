Icon Menü
Günzburg

Der Chorverband Bayerisch-Schwaben hat eine neue Führungsspitze

Die Delegiertenversammlung stellt in Günzburg die Weichen für die Verbandsarbeit in den nächsten Jahren. Welche Ehrung der bisherige Präsident Paul Wengert erhält.
Von Heinrich Lindenmayr
    Die neue Führung beim Chorverband Bayerisch-Schwaben (von links): Gisela Kloos-Prantner (Vizepräsidentin), Christian Todt (Vizepräsident), Jürgen Schwarz (Verbandsleitender Präsident), Sabine Seidl (Beisitzerin), Bernhard von Almsick (Vorsitzender Musikausschuss), Gabriele Meier (Vizepräsidentin) und Alex Wayandt (Beisitzer). Nicht auf dem Bild ist der neue Verbandspräsident MdL Peter Wachler. Foto: Heinrich Lindenmayr

    Es werde ein Tag wichtiger Weichenstellungen werden. Mit dieser Ankündigung stimmte Jürgen Schwarz, geschäftsführender Präsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben, die anwesenden 76 stimmberechtigten Mitglieder auf die Delegiertenversammlung des Verbands im Günzburger Forum am Hofgarten ein. Im Verlauf der dreieinhalbstündigen Sitzung beschlossen die Delegierten einige Neuerungen. Entscheidend war die Neubesetzung der Führungsspitze.

