AZ live mit Diana Damrau in Günzburg

Für die Günzburger ist sie ihre Diana, die hier in der Stadt aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, für die Bühnenwelt ist sie der Opernstar Diana Damrau: Bekannt ist die preisgekrönte Sängerin in der Kleinstadt Günzburg genauso wie auf den großen Opernbühnen der Welt. Über ihren Weg dorthin und über die Welt der Musik spricht Diana Damrau im Rahmen der Reihe AZ live der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen am Dienstag, 8. Juli, in Günzburg.

In ihrer Heimat Günzburg wurde Diana Damrau von ihrem Musiklehrer am Gymnasium entdeckt. Opernsängerin Carmen Hanganu legte den Grundstein ihrer musikalischen Ausbildung und wechselte mit ihrem Schützling als Dozentin nach Würzburg, als Diana Damrau dort an der Hochschule für Musik angenommen wurde. Das Studium schloss sie mit Auszeichnung ab, noch im selben Jahr gab sie ihr Rollendebüt als Eliza in My Fair Lady am Mainfranken Theater Würzburg. Seit 2002 ist Diana Damrau freischaffend tätig und an den großen Opernhäusern zu Hause wie der Metropolitan Opera in New York, die Mailänder Scala, die Opera Garnier in Paris oder das Royal Opera House in London, wo sie zuletzt schon für König Charles III. sang. Die Sopranistin ist auch international als Lied- und Konzertsängerin tätig und derzeit mit Tenor Jonas Kaufmann auf Tournee.

Diana Damrau in Günzburg: Ein AZ-live-Gespräch über ihren Werdegang zur Opernweltstar

In ihren vollgepackten Terminkalender hat der Opernstar nun einen Besuch in der Heimat eingeflochten. Das Dossenberger-Gymnasium, wo Diana Damrau selbst zur Schule gegangen ist, ist Gastgeber für das Live-Gespräch der Sängerin mit Rebekka Jakob, Redaktionsleiterin der Günzburger Zeitung und Mittelschwäbischen Nachrichten, und Richard Mayr, Ressortleitung Kultur und Journal der Augsburger Allgemeine. Beginn am 8. Juli ist um 18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

