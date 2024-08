Die „stolze“ Deubacher Kirche steht im Mittelpunkt eines besonderen Jubiläums

„Superba ecclesia“ – eine stolze, großartige Kirche – so wird die 1744 vermutlich vom Augsburger Diözesanbischof Joseph Landgraf von Hessen-Darmstadt geweihte Kirche in Deubach bisweilen bezeichnet. Das Gotteshaus zählt selbst in der Fachwelt als eine der schönsten Kirchen des an Bauwerken der Zeit des Barock und Rokoko reichen Landkreises Günzburg. Im selben Jahr gründete Propst Melchior Gast die Bruderschaft vom reinsten Herzens Mariens. Dieses Doppeljubiläum ist für die Katholiken des Pfarrdorfes Grund, den Festtag am Sonntag, 8. September, in besonders würdiger Form zu begehen.

Die runden Jubiläen werden in Deubach festlich gefeiert: Zum Jubiläum „230 Jahre Kirche und Bruderschaft“ zelebrierte der nachmalige Erzbischof von Bamberg, Dr. Karl-Heinz Braun. Das 250. Jubiläum feierte Diözesanbischof Dr. Viktor Josef Dammertz. Den diesjährigen Festgottesdienst mit anschließender Prozession hält am Sonntag, 8. September, um 9 Uhr Pfarrer Manfred Gromer aus Altusried, der von 1992 bis 1996 Stadtpfarrer von Ichenhausen war. Er betreute die Pfarrei Deubach seelsorgerlich und bemühte sich besonders um die Wiederbelebung dieses Fests.

Am Nachmittag um 15 Uhr beschließen der Kirchenchor Deubach/Oxenbronn sowie die heimischen Organistinnen und das Vokalensemble Ichenhausen den Festtag mit einem feierlichen Kirchenkonzert bei freiem Eintritt. Zum anschließenden gemütlichen Zusammensein bei Kaffee und einem Kuchenbuffet sind alle Gäste eingeladen.

Icon Vergrößern Die Deubacher „Bruderschaftsmadonna“ von Christoph Rodt Foto: Ludwig Spengler Icon Schließen Schließen Die Deubacher „Bruderschaftsmadonna“ von Christoph Rodt Foto: Ludwig Spengler

Die Kirche ist dem heiligen Martinus geweiht. Sie ist der dritte Kirchenbau im Bereich einer der höchsten Erhebungen im Dorf. Seit 280 Jahren strahlt dieses Gotteshaus aufgrund seiner prächtigen Architektur, seiner kostbaren Fresken und Stuckaturen barocke Lebensfreude aus. Das erste Gotteshaus wird bereits 1325 in der sogenannten Inkorporationsurkunde von Papst Johannes XXII. erwähnt. 1325 schenkte Burkhardt von Ellerbach die Kirche, den Widdumhof, vier Sölden, das Patronatsrecht den Zehent und die Vogteigefälle an das Augustiner Chorherrenstift nach Wettenhausen. Diese Schenkung galt gewissermaßen als geringer Ausgleich für den Schaden, den das Kloster Wettenhausen durch die Belagerung Burgaus durch die Wittelsbacher unter Ludwig dem Bayer 1324 erleiden musste. Der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648) legte diese Kirche dann in Schutt und Asche.

Die Kirche war nicht in der Lage, die vielen auswärtigen Pilger aufzunehmen

Trotz der immensen Notzeit nach dem schweren Krieg war der Aufbauwille der Bevölkerung stärker als alle Widrigkeiten und Nöte. Um das Jahr 1660 begannen die Deubacher unter größter wirtschaftlicher Not und unter unvorstellbaren persönlichen Opfern mit dem Aufbau einer neuen Kirche. Doch bereits 70 Jahre später wurde dieser Bau wieder abgetragen. Erstens war die Kirche bereits baufällig, was auf die Notzeit ihrer Entstehung zurückzuführen war. Außerdem war sie aus Platzgründen nicht in der Lage, die vielen auswärtigen Pilger aufzunehmen.

Inzwischen war Deubach zu einem vielbesuchten Wallfahrtsort geworden. Freiherr Andreas von Stain aus Ichenhausen konnte sich 1675 nur mühsam auf Krücken fortbewegen. In seiner großen Not nahm er Zuflucht zur „Gnadenmutter von Deubach“. Sein Flehen wurde erhört; er konnte wieder gehen und ließ als Beweis seine Krücken in der Kirche in Deubach zurück. Die Wallfahrt erlebte fortan eine ungeahnte Blüte. Es kamen nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Pfarreien in Bittprozessionen wegen aller möglichen seelischen und leiblichen Anliegen nach Deubach.

Die Zahl der Bruderschaftsmitglieder stieg auf über 8.000 an

Reichsprälat Bartholomäus Koppenhofer legte 1739 den Grundstein zur heutigen prächtigen Barockkirche. Simpert und Johann Martin Kraemer, Vater und Sohn, waren die beiden kongenialen Baumeister dieses Gotteshauses. Gleichzeitig gründete Propst Melchior Gast die Bruderschaft zum reinsten Herzen Mariens. Durch einen gewaltigen Dynamisierungsprozess entwickelte sich ein reges Wallfahrtswesen. Nach wenigen Jahren stieg die Zahl der Bruderschaftsmitglieder auf über 8.000 an. Ganze Konvente aus Konstanz, Elchingen, Roggenburg, Edelstetten, Heilig Kreuz/Augsburg, Dillingen, Ellwangen, Marienberg, Altötting, Eichstätt, Waldsee und Dießen waren eingeschriebene Mitglieder dieser Bruderschaft. Das prominenteste Mitglied war der Regierende Herzog Ludwig Eugen aus Württemberg mit seiner Gemahlin Sophia.

Christoph Rodt (geboren um 1575 in Neuburg, gestorben 1634 in Kleinkötz), der „Meister des Illertissener Hochaltars“ und der „Neuburger Kreuzabnahme“, schuf die „Bruderschaftsmadonna“, die im Zentrum des barocken Altars als sichtbares Zeichen der Marienverehrung aufgestellt ist.