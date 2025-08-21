Icon Menü
Diebstahl auf Baustellen: 40 Erdspieße in Burgau entwendet – Hinweise gesucht

Burgau

40 Erdspieße von Burgauer Baustellen gestohlen

An drei Baustellen haben Diebe sich an verzinkten Erdspießen bereichert. Bei der Suche nach den Tätern hofft die Polizei auf Unterstützung aus der Bevölkerung.
    Die 1,50 Meter langen Spieße sind zwischen dem 14. und 18. August verschwunden. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Im Zeitraum vom Donnerstag, dem 14. August bis zum Montag, dem 18. August haben Diebe auf den Baustellen der neuen Erdgasleitung mehrere Erdspieße gestohlen. Laut Polizeibericht handelt es sich bei den Tatorten um die Baustellen beim Kreisverkehr in Limbach, an der Staatsstraße im Burgauer Industriegebiet und die Baustelle am Kreisverkehr Richtung Remshart. Insgesamt haben die bislang unbekannten Täter laut Polizei 40 verzinkte Erdspieße entwendet. Ein Spieß ist 1,50 Meter lang und 1,5 Kilogramm schwer. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

