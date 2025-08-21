40 Erdspieße von Burgauer Baustellen gestohlen

Im Zeitraum vom Donnerstag, dem 14. August bis zum Montag, dem 18. August haben Diebe auf den Baustellen der neuen Erdgasleitung mehrere Erdspieße gestohlen. Laut Polizeibericht handelt es sich bei den Tatorten um die Baustellen beim Kreisverkehr in Limbach, an der Staatsstraße im Burgauer Industriegebiet und die Baustelle am Kreisverkehr Richtung Remshart. Insgesamt haben die bislang unbekannten Täter laut Polizei 40 verzinkte Erdspieße entwendet. Ein Spieß ist 1,50 Meter lang und 1,5 Kilogramm schwer. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

