Scheune im Donauried in Flammen: Zwei Feuerwehrleute erleiden Rauchgasvergiftung

Schon von weitem sieht man die Flammen aus einer Scheune lodern, dichter Rauch steigt auf. Gegen 13 Uhr werden am Montagmittag mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis zu einem Großbrand ins Donauried alarmiert. Eine landwirtschaftliche Scheune steht in Vollbrand. Einsatzleiter und Kommandant der Günzburger Feuerwehr, Christoph Stammer, berichtet vor Ort, dass die Einsatzkräfte sogleich versucht haben, das anliegende Wohnhaus zu sichern, damit die Flammen nicht auf dieses übergreifen. Stand 14 Uhr sind keine Menschen oder Tiere in Gefahr oder verletzt, so Stammer. Einige Zeit später muss er diese Information leider korrigieren.

Die Löscharbeiten sind in vollem Gange, als zwei Feuerwehrleute wegen Atemproblemen medizinisch behandelt werden müssen. Die Polizeipressestelle in Kempten bestätigt, dass bei den Löscharbeiten zwei Einsatzkräfte eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten haben und vorsorglich in eine nahegelegene Klinik zur weiteren Untersuchung gebracht werden mussten. Weitere Personen seien glücklicherweise nicht verletzt, auch die dortigen Bewohner seien in Sicherheit. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig macht sich am frühen Nachmittag am Einsatzort ein Bild von der Lage. Er teilt gegen 16 Uhr unserer Redaktion mit, dass der Zustand der Verletzten glücklicherweise nicht akut sei. Doch es mache ihn betroffen, das zu hören: „Sie setzen ihre Gesundheit für uns alle aufs Spiel, und ich hoffe von Herzen, dass es ihnen bald wieder gut geht.“

Das Feuer konnte kontrolliert werden, sodass es nicht auf das benachbarte Wohnhaus übergriff. Foto: Lukas Hesse

Auch die Polizei ist vor Ort, eine Drohne kreist über dem Hof. Noch könne man keine Aussagen zur Brandursache treffen, die Kriminalpolizei konnte sich noch keinen Zutritt zur Scheune verschaffen, da die Löscharbeiten bisher nicht abgeschlossen sind. Laut Stammer sei die Löschwasserversorgung vor Ort nicht ideal, doch man behelfe sich mit dem Teich in der Nähe des Flugplatzes. Außerdem sind Landwirte vor Ort, die mit Wasser gefüllten Vakuumfässern aushelfen und sofort zur Hilfe geeilt sind.

Später am Nachmittag kann die Polizei mitteilen, dass das Dach der Scheune ursprünglich in Brand geriet. Von dort aus griff das Feuer auf die restliche Scheune über. Warum das Feuer ausbrach, wissen die Beamten bisher nicht. „Ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstand“, so Anja Wegmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlag keines der rund 150 Tiere des Milchviehbetriebes dem Feuer, nachdem anfangs vermutet wurde, dass Tiere unmittelbar betroffen sind. Im Verlauf der Löscharbeiten konnten diese jedoch so weit wohlauf in Sicherheit gebracht werden.

Die Tiere sollten im Verlauf des Tages noch durch einen Tierarzt untersucht werden. Neben den rund 200 Feuerwehrleuten aus allen Günzburger Stadtteilen und den Nachbargemeinden war auch eine Vielzahl an Einsatzkräften des Rettungsdienstes und des THW sowie der Polizei im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen.

Dank der Löscharbeiten griff der Scheunenbrand nicht auf das anliegende Wohngebäude über. Foto: Lukas Hesse

OB Jauernig sagt: „In solchen Momenten zeigt sich, was unsere Gemeinschaft ausmacht: der unermüdliche Einsatz und der unglaubliche Zusammenhalt. Ich bin tief beeindruckt vom professionellen Handeln unserer Feuerwehrleute von der Stadt Günzburg, den Stadtteilen und den benachbarten Städten und Gemeinden.“

Auch am frühen Montagabend läuft der Einsatz in Reisensburg noch. Nach Informationen des Kreisbrandrats finden Nachlöscharbeiten statt. Dabei zieht ein Bagger das verbrannte Stroh auseinander, damit mögliche versteckte Glutnester identifiziert werden können.

Neben hunderten Einsatzkräften halfen am Montagmittag auch einige umliegende Landwirte mit. Foto: Lukas Hesse