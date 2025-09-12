Drei Rücktritte auf einen Streich: Was ist im Haldenwanger Gemeinderat los?

Dass bei den Sitzungen des Haldenwanger Gemeinderats in der Vergangenheit zeitweise eine nicht ganz harmonische Stimmung herrschte, ist kein Geheimnis. Im vergangenen Jahr hatte es sogar eine Sitzung gegeben, bei der das komplette Gremium bis auf Bürgermeisterin Doris Egger und Gemeinderatsmitglied Jürgen Söll (Grüne) diese vorzeitig verlassen hatten. Inzwischen haben eine Rätin und zwei Räte, Ute Kanzler und Markus Heinrich, beide seit 2020 im Amt, sowie Dieter Reitenauer, seit mehr als 17 Jahren Gemeinderat, erklärt, dass sie ihr Amt niederlegen.
