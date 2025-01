Unfälle bei Schnee und Eis auf der A8 bei Jettingen-Scheppach

Auf der A8 zwischen Elchingen und Jettingen-Scheppach haben sich am Donnerstagabend drei Verkehrsunfälle ereignet. Die Gründe waren laut Polizei der Schnee und die einsetzende Glätte auf der Fahrbahn. In einem Fall war ein Autofahrer noch mit Sommerreifen unterwegs, die zudem eine zu geringe Profiltiefe aufwiesen. Deshalb geriet der Mann bei Burgau aufgrund der leicht mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Er prallte gegen die Schutzplanke. Die zwei anderen Unfallfahrer passten ihre Geschwindigkeit nicht an die Fahrbahnverhältnisse an. Deshalb leitete die Polizei gegen sie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 55.000 Euro. (AZ)

