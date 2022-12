Barrierefrei: Kirche in Dürrlauingen ist jetzt für alle zugänglich

Plus Für einen sechsstelligen Betrag wurde der Nebeneingang der Kirche in Dürrlauingen barrierefrei gestaltet. Das Landesamt für Denkmalschutz stimmte unter einer teuren Auflage zu.

„Türen öffnen und Wege bereiten sind adventliche Handlungen“ - das sagte der Festprediger Domvikar Monsignore Alois Zeller der Pfarrgemeinde Dürrlauingen am dritten Adventssonntag. Denn dort wurde gefeiert, dass die Pfarrkirche St. Nikolaus jetzt einen barrierefreien, also behindertengerechten, Eingang besitzt. Außerdem wurde der Hauptaufgang erneuert.