Carport in Flammen: Feuerwehren löschen Brand in Dürrlauingen

In Dürrlauingen ist am Samstagabend ein Caport niedergebrannt. Nach Angabe der Polizei wurden die Feuerwehren Burgau, Mindelaltheim, Dürrlauingen und Konzenberg um 20.20 Uhr alarmiert. Der hölzerne Carport stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf das Satteldach einer angebauten Doppelgarage über. Insgesamt dauerte die Brandbekämpfung mehr als eineinhalb Stunden. Im Carport befanden sich ein Rasenmäher-Trakor, Alufelgen und weitere Gartenutensilien, die durch den Brand ebenfalls zerstört wurden. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren 63 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Da die Brandursache noch nicht geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Burgau mitzuteilen. Telefon: 08222/96900. (AZ)

