Den Emotionen beim Tanzen freien Lauf gelassen

Zwei Stunden voller Musik, Rhythmus und lebendiger Bewegung: Die Tanzpädagogin Konstantina Bigelmayr begeisterte Schülerinnen und Schüler der Nikolaus-von-Myra-Schule der KJF Soziale Angebote Nordschwaben mit einem besonderen Tanzprojekt. Mit großer Begeisterung und voller Energie tanzten die Kinder des Sonderpädagogischen Förderzentrums dabei zu bekannten Hits. Unterstützt von bunten Tüchern und Hula-Hoop-Reifen entdeckten sie neue Bewegungen und entwickelten ein Gefühl für Rhythmus und Ausdruck.

„Tanz wirkt sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit, das Selbstbewusstsein und die soziale Interaktion aus. Besonders für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf kann Tanz eine wertvolle Unterstützung sein, um eigene Emotionen auszudrücken und körperliches sowie mentales Wohlbefinden zu fördern“, so Petra Thoms, die als Pädagogin an der Nikolaus-von-Myra-Schule tätig ist. Viele der Kinder wünschten sich, dass Bigelmayr bald wieder in die Schule kommt. Auch die Lehrkräfte der KJF Schule möchten das Tanzprojekt weiterentwickeln, um den Kindern regelmäßig diese positiven Erlebnisse zu ermöglichen. (AZ)