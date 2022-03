Dürrlauingen

Dürrlauingen soll einen neuen Kindergarten bekommen

Plus Die Kindertagesstätte „Zwergenland“ wird künftig nicht mehr ausreichend Platz bieten. Was die Gemeinde Dürrlauingen plant - und wo.

Von Peter Wieser

In der Gemeinde Dürrlauingen gibt es immer mehr Kinder. Von den drei Kindergartengruppen der Kita „Zwergenland“ ist inzwischen eine in der Grundschule untergebracht, besonders angespannt ist die Situation in der Krippe mit derzeit 15 Krippenkindern. Man werde im Jahr 2023 der Aufgabe der Kinderbetreuung nicht mehr nachkommen können, gleichzeitig brauche man eine Lösung, um die Gruppen wieder zusammenzuführen, betonte Bürgermeister Friedrich Bobinger. In der Sitzung des Gemeinderats im Bürgerhaus Mönstetten fiel nun die einstimmige Entscheidung.

