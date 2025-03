Dürrlauinger Schulturnhalle verwandelt sich in ein „Kaufhaus in Trouble“

„Kau“ bedeutet „Kaufhaus“ und „Di“ ist die Abkürzung für „Dickeschanz“. Die Bühne in der Dürrlauinger Schulturnhalle hat sich für die kommenden Wochen quasi in ein „KauDi“, also in ein Kaufhaus der Dickeschanz-Kette verwandelt. So schön sich das Dürrlauinger „KauDi“ jedoch zeigt: Mit der drohenden Insolvenz und der Tatsache, dass im Internet shoppen billiger ist und die ohnehin schon spärliche Kundschaft lieber die Toiletten benutzt, anstatt einzukaufen, herrscht dort knallharte Realität.

