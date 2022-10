Fitness und Geselligkeit steht bei ihnen im Vordergrund

Plus Der TSV Dürrlauingen feiert sein 50-jähriges Bestehen. Wie in den 70er-Jahren alles begann.

"Sie treffen sich nicht nur, um den Körper fit zu halten, sondern auch, um die Geselligkeit zu pflegen" – mit diesen Worten gratulierte Dürrlauingens Pfarrer Winfried Prinz beim Festgottesdienst dem TSV Dürrlauingen zum 50-jährigen Bestehen. Zu Beginn der 1970er-Jahre wurde in Dürrlauingen die Nachfrage nach einer Damengymnastikgruppe laut. Als Übungsleiter wünschten sich die Damen den damaligen Feuerwehrkommandanten Rudolf Marz, der damals auch ein eifriger Fußballer war. Um rechtliche Sicherheit zu haben, fanden die ersten Übungsstunden unter dem Dach der Feuerwehr statt.