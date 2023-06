Dürrlauingen

Gasleitung Augusta: Worauf es in Dürrlauingen ankommt

Plus Bei der Vorstellung des aktuellen Sachstands im Gemeinderat konnten sich auch Bürger äußern. Windkraft war in der Sitzung ebenfalls Thema.

Von Peter Wieser

Wie sieht der derzeitige Planungsstand beim Bau der Gastransportleitung Augusta aus, die auf einer Länge von 40,5 Kilometern von den Netzknotenpunkten Wertingen und Kötz auch durch Dürrlauinger Gemeindegebiet führen soll? In der Sitzung des Gemeinderats stellte Bernhard Ambs von der Firma Bayernets den aktuellen Projektstatus vor. 2021 war das Projekt vorgestellt worden. 2024 sollte die Leitung, die möglichst parallel zu der bereits bestehenden führen soll, in Betrieb gehen. Das wird sich jedoch in das Jahr 2025 verzögern. Der Bereich, in der sie verläuft, soll landwirtschaftlich voll nutzbar sein, zweieinhalb Meter rechts und links müssen stock- und wurzelfrei sein und sind nicht bebaubar.

Inzwischen seien die Planfeststellungsunterlagen bei der Regierung von Schwaben eingereicht, so Ambs. Innerhalb der Frist von einem Monat nach Ende der Auslegung hätten Gemeinden und Betroffene die Möglichkeit, eine sinnvoll begründete Stellungnahme abzugeben, um die eigenen Interessen möglichst zu vertreten. Wichtig sei, dass darin von den Betroffenen sämtliche Belange geäußert würden, um Ansprüche schriftlich zu fixieren und durchsetzen zu können. Es solle so sein, dass mit dem Verlegen der Leitung keine Nachteile entstünden.

