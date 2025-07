Unbekannte stehlen Elektro-Fahrräder

Unbekannte haben von Sonntag auf Montag bei Dürrlauingen und in Günzburg Elektro-Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde von Sonntag auf Montag im Zeitraum von 20 bis 14.30 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke „Cube“, das versperrt an einem Badesee zwischen Burgau und Mindelaltheim abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter entwendet. Die Polizeiinspektion Burgau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen.

Ein paar Kilometer weiter, am Fahrradabstellplatz am Gleis 1 am Bahnhof Günzburg, wurde am Montag in der Zeit von 5 bis 15 Uhr ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Das Rad der Marke „Giant“ in grün/türkis war nach Angaben der Polizei mit einem Kettenschloss am Fahrradständer gesichert. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen können, wird gebeten, das der Polizei Günzburg mitzuteilen. Telefon: 08221/9190. (AZ)