Dürrlauingen

vor 17 Min.

Im Reich der Löwen und von furchtlosen Kampfpiloten

Viel Show und Stimmung beim Dürrlaria-Ball am Freitag: Die Dürrlaria-Teenies führten das Publikum nach Afrika in das Reich der Löwen.

Plus Ein abwechslungsreiches Programm, ein begeistertes Publikum und viele Stimmungsraketen beim Dürrlaria-Ball in Dürrlauingen.

Von Peter Wieser

"Dürrlaria – Hurra, Hurra" – den Schlachtruf, den kennt man ja. Aber wie war das noch einmal mit den Stimmungsraketen? Irgendetwas war mit denen beim letzten Dürrlaria-Ball vor drei Jahren. Oder auch nicht? Egal, jedenfalls wurden am Freitag in der Dürrlauinger Schulturnhalle erst einmal die Raketen geübt, nicht dass die noch vergessen werden. Präsidentin Elke Böck hatte das Publikum begrüßt, und mit Friedrich Bobinger als Moderator stand, wie schon in den Jahren vor der Zwangspause, einem unterhaltsamen Abend nichts mehr im Weg. Wie könnte das auch anders sein, wenn es der Bürgermeister höchstpersönlich ist, der durch das Programm führt. Noch dazu mit zwei so charmanten Co-Moderatorinnen wie Leonie und Paula.

