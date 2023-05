Dürrlauingen

vor 16 Min.

Neues Gebäude für die Nikolaus-von-Myra-Schule in Dürrlauingen

Plus Im Dürrlauinger Gemeinderat wurde der Planungsstand vorgestellt. Offen ist, was mit den bestehenden Gebäuden passiert.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Wie sieht es mit der Zukunft des Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums Sankt Nikolaus der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) in Dürrlauingen aus? Darum ging es in einer Sitzung des Gemeinderates.

Die KJF befinde sich in einem Umstrukturierungsprozess. St. Nikolaus in dieser Form mit seinen vier Einrichtungsteilen, der Förderberufsschule, der Nikolaus-von-Myra-Schule, dem Bereich Berufsbildungswerk und dem Bereich stationäres Wohnen würden weiterhin in Dürrlauingen bleiben, erklärte Antonia Wieland, Gesamtleitung KJF und soziale Angebote Nordschwaben, in der jüngsten Sitzung des Dürrlauinger Gemeinderats.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen