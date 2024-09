Schlägerei im Berufsbildungsheim St. Nikolaus in Dürrlauingen

Im Berufsbildungsheim St. Nikolaus in Dürrlauingen wurde der Polizei am Freitag gegen 10 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet. Gleich mehrere Streifenwagen fuhren an den Einsatzort. Vor Ort stellten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau fest, dass zwei 15-jährige Jugendliche gemeinschaftlich zwei 18-Jährige geschlagen hatten. Nach anfänglichen Pöbeleien gingen diese laut Polizeiangaben in eine handgreifliche Auseinandersetzung über, wobei die beiden 18-Jährigen von den 15-Jährigen angegangen wurden. Die Älteren erlitten mehrere Prellungen und Schürfwunden. Einer der beiden musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei weiter mit. Gegen die beiden 15-jährigen Täter laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)